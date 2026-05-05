米Rolling Stone誌が選ぶ「史上最高のギターソロ100選」をランキング形式で一挙紹介。50位→1位は選評を完全翻訳。全音楽ファンよ、ギターソロを称えよ。それは現代音楽において、決して色褪せることのない偉大なる芸術形態の一つだ。栄光に満ちた6弦の爆発がもたらすスリルに勝るものはない。「Free Bird」から「Purple Rain」、「Johnny B. Goode」から「Eruption」へと至る、長く、ねじれ、終わることのないサーガ。名手による