衝突されたミニボート（玉野海上保安部提供） 5月5日朝、香川県直島町の牛ヶ首島沖で、釣りをしていた家族3人が乗ったミニボートにプレジャーボートが衝突しました。この事故で、ミニボートに乗っていた子ども2人が海に投げ出されましたが、父親に救助されました。プレジャーボートは現場から走り去っており、海上保安部が行方を捜しています。 玉野海上保安部によると、5日午前