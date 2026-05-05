人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「なこなこカップル」のなごみとこーくんが５日、離婚を発表した。それぞれのインスタグラムのストーリーズで「別々の道を歩むことを決めました」と明かした。なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と報告。「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝していま