毎年5月5日はこどもの日。鯉のぼりや柏もちなど、なんとなく知っている行事が多いですよね。でも実は「こどもの日」には、意外と知らない意味や由来がたくさんあります。今回はこどもの日の基礎知識から、簡単に作れるおすすめレシピまでをご紹介します。 こどもの日ってどんな日？ 5月5日のこどもの日は国民の祝日で、祝日法では「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と定められています。子ど