４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、移住先のドバイへの渡航を延期したと明かした。５日にインスタグラムを更新し「Ｄｕｂａｉに帰れなくなりました昨夜ミサイルが飛んできたみたいで、今朝起きたら凄い数のメッセージ」と報告。「明日の夜のフライトだったから出発前に分かって良かった…とは思うけど延期寝起きの息子に伝えた瞬間涙が溢（あふ）れてしまって」とショックを受けたそうで、「ＢＥＡＲつんにも、