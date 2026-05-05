「ＤｅＮＡ−広島」（５日、横浜スタジアム）「こどもの日」のこの日、国民的アニメ「「クレヨンしんちゃん」とのコラボイベントとして開催され、主人公・しんちゃんがセレモニアルピッチを務めた。背番号９０４のユニホームに身を包み、テーマソング「オラはにんきもの」をＢＧＭに、人気キャラ「ぶりぶりざえもん」とリリーフカーに乗って登場。「オラは、のはらしんのすけ。きょうはぶりぶりさえもんと一緒に、ベイスター