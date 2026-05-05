大分県宇佐市の九州自然動物公園アフリカンサファリです。 混雑緩和のため、3日から5日までの3日間は、いつもより早い午前7時の開園となっていますが、入園まで最大1時間半待ちとなるなど、多くの人でにぎわいました。 訪れた人たちは直接動物に触ったり、エサをやったりして触れ合っていました。 ◆来園者 「5日間休みがもらえたので子どもの日もあるので遊びに行こうと思って来た」 「馬にもう一回エサあげたい」 「かわい