大分県宇佐市の農園では今、バラが咲き誇っていて晴天に恵まれた5日、訪れた人たちが色とりどりの花を観賞していました。 宇佐市の千財農園です。 5000平方メートルほどのバラ園にはおよそ100種類、2500株ほどが植えられています。 今は5分咲きだということですが、園内には赤やピンクといった色取り取りの花が咲き誇っています。 晴天に恵まれた5日は、多くの人が訪れていてバラを写真に収めるなどして楽しんでいま