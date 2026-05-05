ゴールデンウィークは新しい施設を楽しむ人たちも。 大分県大分市の大手公園に整備されたスケートボードパークです。 およそ1000平方メートルの敷地内には、手すりや様々な傾斜などが設けられています。 4日は家族連れなどが訪れていて、テクニックを磨いたり自由に滑ったりと、小さな子供から大人までスケートボードを楽しんでいました。 ◆利用者 「スケートパ&#