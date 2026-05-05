5月4日はみどりの日です。 大分県内は好天に恵まれ、観光地は多くの人で賑わっていました。 別府市の血の池地獄です。 べっぷ地獄めぐりでは毎年ゴールデンウイークの期間中に、マスコットキャラクター鬼っ子とのじゃんけん大会を行っています。 2回連続でじゃんけんに勝つと景品がもらえるこのイベント。 訪れた多くの子供たちが挑戦し、大型連休の思い出を作っていました。 ◆新潟から来た男の子 「