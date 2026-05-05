5月5日はこどもの日です。 大分県大分市のコンパルホールでは親子で思い出を作ってもらおうと、工作やスポーツなどを楽しめるイベントが開かれています。 このコンパルこどもフェスタは、毎年こどもの日に合わせて大分市のコンパルホールが開いています。 こちらは新聞紙を使ってかぶとを作るワークショップ。 参加した子供たちは日本の伝統文化に親しみながら楽しんでいました。 ◆参加した子