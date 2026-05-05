人気カップルＹｏｕＴｕｂｅｒ「なこなこカップル」として活動していたインフルエンサー・こーくんと、モデル・なごみ夫婦が離婚したことが５日、分かった。この日、それぞれが自身のＳＮＳで発表し、双方の所属事務所はデイリースポーツの取材に、離婚が事実であることを認めた。なごみは「夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と説明。「これまで二人でたくさん