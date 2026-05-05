元日本テレビでフリーアナウンサーの上重聡が２日付でインスタグラムを更新。赤ちゃんの頃の写真を公開した。２日に誕生日を迎え、「本日、４６歳になりました！！」と記し、「＃誕生日＃朝５時に目が覚める＃名前が思い出せない」とハッシュタグを添えて近況を報告した。この投稿にファンからは「生まれた時からの美形男子」「赤ちゃんからイケメン」「実年齢よりお若く見えます」「おめでとうございます」などの反応が集ま