「エンゼルス−ホワイトソックス」（４日、アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手がサイクル安打王手の活躍で首位に０・５ゲーム差と肉薄。試合後には球団がベンチでおどける村上の様子を公開した。四回、バックスクリーンへ衝撃の２ランを放った村上。右手を突き上げながらダイヤモンドを一周すると、ホームでは先に生還していた走者と奇麗なお辞儀ポーズ。その後、ベンチに戻るとおどけた様子を見せた。両手を頭