長野県阿智村にある住宅で、家族とみられる女性と子ども2人が死亡しているのが見つかりました。【映像】男女3人の遺体が見つかった阿智村午前3時すぎ、阿智村で10代の男性が頭にけがをした状態で「母親から暴力を受けた」と交番に駆け込みました。午前8時すぎに警察官が男性が住む家を確認したところ、屋内で母親とみられる50代の女性と長女と次男とみられる10代の男女の、合わせて3人が死亡しているのを発見しました。交