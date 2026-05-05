広大な北海道の絶景を巡る旅に、最強の味方が登場します。NEXCO東日本北海道支社は、北海道内の高速道路が定額で乗り降り自由となるドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」を、2026年5月8日(金)から販売開始します。道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由になるこのプラン。注目すべきはその圧倒的な価格設定で、例えば普通車4日間の利用なら7,700円と、通常のフリーパスより3,000円もお得に設定されています