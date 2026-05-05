5月3日、「りそなグループ B.LEAGUE2025-26 SEASON」B1リーグ戦は全日程を終了。ここでは各クラブで活躍を見せた日本人選手のスタッツリーダーズを紹介する。 得点ランキングは、レバンガ北海道の富永啓生がBリーグ1年目ながら堂々の日本人トップに輝いた。レギュラーシーズン全60試合に先発出場し、1試合平均19.5得点をマーク。B1全体のランキングでも6位につけた。富