全国公開中の『プラダを着た悪魔2』の製作陣が、続編の誕生秘話について明かした。 参考：20年ぶり続編『プラダを着た悪魔2』が北米No.1前作初動成績を公開初日だけで上回る 華やかなトップファッション誌『ランウェイ』を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿を描いた前作『プラダを着た悪魔』。