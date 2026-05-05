きょう（5日）午前、香川県直島町沖でミニボートとプレジャーボートが衝突し、ミニボートに乗っていた子ども2人が海に投げ出されました。この事故で子ども2人と父親がしびれや痛みを訴えています。事故の後、プレジャーボートは現場から立ち去っていて、海上保安部が捜索しています。 【写真をみる】親子3人が乗っていたミニボート発生場所の地図（玉野海上保安部提供） 息子（11）