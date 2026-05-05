先日、自分が利用するすべてのプラットフォームのアルゴリズムが一斉にある動画を勧めてきた。コメディアンのイ・スジが幼稚園教諭に扮し、激務と保護者からのクレームに振り回される日常をパロディ化したものだった。【注目】産んだことを後悔」1歳7カ月で体重5kg未満…無職29歳母の非道な虐待動画の反響は凄まじかった。再生回数は543万回を超え、コメントは2500件以上にのぼっている。この動画に寄せられたコメントは、普段この