お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。愛息への溺愛ぶりを語る人気お笑いタレントに説教する場面があった。この日は「芸人の親子参観SP」と題し、ゲスト出演したお笑い芸人の子供も特別出演した。お笑いタレントのAMEMIYAも8歳の長男と出演し、息子について「物凄い甘やかしている。欲しいもん、全部買ってる」と告白した。「クレーンゲームも2万円ぐ