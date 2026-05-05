◇インターリーグドジャース8―3アストロズ（2026年5月4日ヒューストン）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地・ヒューストンでのアストロズ戦に勝利を収め、連勝とした。序盤から打線が活発に得点を積み重ね、13安打で8得点。「5番・右翼」でスタメン出場したカイル・タッカー外野手（29）は、4号ソロを含む2安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献した。初回2死一、二塁、アストロズ先発・オカートから遊撃後方に落とす