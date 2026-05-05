お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が4日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。言い合いになった大御所芸人について語った。この日のテーマは「テレビスタッフ80人が選んだ『どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング』」。テレビ制作スタッフからの信頼の厚い芸人がランキング形式で発表された。MCの「ウエストランド」井口浩之から「あっち系もあり