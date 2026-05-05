プロ野球は5日、各地で6試合が行われる。この日は「こどもの日」にちなんで各球場は試合前から“特別仕様”で来場したファンらを盛り上げた。中日―阪神戦が行われるバンテリンドームでは“おなじみ”となったひらがな表記での選手紹介が行われた。中日の人気マスコット・ドアラも新聞紙で作られた“かぶと”を被って登場し歓声を浴びた。DeNA―広島戦が行われる横浜では人気アニメ「クレヨンしんちゃん」とのコラボで主人公