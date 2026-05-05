歌手の中森明菜が、5日放送のテレビ東京系の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』で、“近年の活動では極めて異例”という独占インタビューに応じる。【写真】すごい貴重！田中瞳アナウンサーとの2ショットが公開された中森明菜中森は番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う。番組では中森に独占インタビューし、歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森の