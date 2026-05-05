オリックスの宮国凌空投手（20）が5日、支配下選手としての契約を結んだ。背番号は「65」で年俸は500万円（推定）4日のロッテ戦（京セラドーム）の試合前練習に合流した同投手は、東邦高から23年育成ドラフト3位で入団。3年目の今季はファーム・リーグで7試合に先発し、西地区最多タイの4勝（1敗）、防御率2・63という成績を挙げていた。ロッテ戦の前に会見した宮国は岸田監督から「おめでとう。ケガのないように」と言葉を掛