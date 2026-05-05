ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１７回「小谷落城」が３日に放送された。大事件が続発して戦国の潮流が激変した１５７３年が、独自解釈で描かれて話題となった。徳川家康（松下洸平）の三方ヶ原での大敗後の自戒。家康を撃破して西進する武田信玄（高嶋政伸）の急逝は餅を喉につめたとして描かれ、武田がその死を隠した様子も。織田信長（小栗旬）に追放された将軍足利義昭（尾上右近）は、木下藤吉郎秀吉（池松壮亮）と木下