敵地アストロズ戦米大リーグ、ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦に8-3で勝利した。先発した山本由伸投手は6回5安打3失点の好投で今季3勝目。試合後、3打数無安打だった大谷翔平投手を巡る最新ニュースが舞い込んだ。大谷は「1番・DH」で先発出場。3打数無安打2四球で、自己ワーストを更新する24打席連続無安打となった。5日（日本時間6日）のアストロズ戦では先発登板。試合終了から約30分後の会見で、デーブ