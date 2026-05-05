オリックスは5日、育成選手の宮國凌空投手を支配下選手として登録することになったと発表した。新背番号は『65』に決定。宮國は球団を通じて、「嬉しいですし、ホッとしています。今シーズンは、支配下選手登録を目指すということではなく、登録されたときに自分に足りないところを一つでも少なくするということを意識して取り組んできました。今まで支えてくれた方達への感謝の気持ちを忘れず、1試合でも多く一軍の戦力として