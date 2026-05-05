【モデルプレス＝2026/05/05】モデルで女優の菊地姫奈が5月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】21歳美人女優「脚の長さが次元違う」美脚際立つショーパン姿◆菊地姫奈、美脚際立つコーデ披露菊地は韓国の国旗の絵文字などを添えて、街角など様々な場所でのショットを投稿。屋外の遊具につかまるお茶目な姿や、街並みを背にしたバックショットなどを公開しており、黒のトラックジャ