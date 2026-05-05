【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの丸高愛実が5月4日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「元気いっぱいで微笑ましい」子ども3人との公園ショット◆丸高愛実、子どもたちとの公園ショット披露丸高は「GW みなさんいかがお過ごしですか？私は少し実家に帰ってました」と近況を報告。「公園行ったんだけど、暑すぎた」とつづり、晴天の下で子どもたちと