デュガンジッチは町田戦でゴールを決めたブルガリア1部レフスキ・ソフィアに所属するクロアチア人FWマルコ・デュガンジッチに、Jクラブ入りの可能性が浮上している。現地大手紙「テレグラフ」が報じている。今年1月に韓国のFCソウルを退団したデュガンジッチはクロアチア人で、190センチの長身ストライカー。無所属が続いていたが、主力選手の負傷に伴い、3月にレフスキ・ソフィアに加入した。だが契約延長には至らない見込み