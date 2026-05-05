ゴールデンウイークも後半となり、連休を信州で過ごした人たちのUターンが始まっています。午前9時すぎ、JR長野駅の新幹線ホームでは、大きな荷物を持った人たちが東京方面に向かう新幹線に乗り込む姿が見られました。長野の実家から埼玉へ「兄の家族と両親とバーベキューをしたり、野球をやっているのでキャッチボールしてもらったりしました」（キャッチボールどうだった？）「