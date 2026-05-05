ＤｅＮＡの深沢鳳介投手が、６日の広島戦（横浜スタジアム）にプロ初勝利をかけて先発する。前回登板となった４月２１日の阪神戦（同）では４回１／３を投げ８安打５失点と結果を残せず「球威だったり、まっすぐの差し込みを意識してやってきました」と改善。広島打線について「粘り強くてつないでくるようなイメージがあるので、自分も粘り強く、負けないように入っていこうかなと思います」と警戒した。初勝利もかかって