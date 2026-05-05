ロッテの西野勇士投手が6日のオリックス戦（京セラD）に先発することが発表された。オリックスは田嶋大樹投手が先発する。西野は今季3試合に登板して0勝1敗、防御率5・28。前回登板した4月29日の楽天戦では勝利投手の権利を目前にした5回途中に降板した。プロ18年目の右腕は「前回はああいう形で降りましたけど、感覚自体はすごく良かった」と振り返り、この1週間は調子の維持と、課題のフォークボールの精度を修正。首位を快