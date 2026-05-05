長野県阿智村の民家で、女性1人と男女の子ども2人のあわせて3人の遺体が見つかりました。【写真を見る】民家に子ども2人含む3人の遺体 「母から暴力を振るわれた」と未明に10代の長男から交番へ届け出も阿智村の住宅で遺体で見つかったのは女性の成人1人と男女の子ども2人です。警察によりますと、午前3時すぎ、この家に住む10代の長男が1人で「母から暴力を振るわれた」などと近くの交番に届け出ました。警察官が外から声を