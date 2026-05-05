ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で乗用車とツーリング中のバイクが衝突する事故がありました。この事故でバイクに乗っていたとみられる65歳の男性が心肺停止となっていましたが、その後、死亡が確認されました。 【写真を見る】【速報】月山道の事故ツーリング中の65歳男性死亡男性は右足離断国道112号・月山道は一時全面通行止めに（山形） 事故の影響