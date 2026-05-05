◆パ・リーグ楽天―日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天は５日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドは荘司康誠投手。今季、開幕投手を努めた右腕が４勝目を目指す。前日４日の同戦の８回に同点アーチを放った平良竜哉内野手が「６番・三塁」で２試合ぶりにスタメン復帰。勢いに乗る男が、チームを３連勝へといざなう。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼中島２番・中堅辰己３番・二塁黒川４