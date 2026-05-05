◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）中日は、今季から外野に挑戦している土田龍空内野手を、初めて「中堅」でスタメン起用。前日の同カードで、今季最多７得点とつながりを見せた打線は、１〜４番の上位は変えず、５番・ボスラーと６番・石伊の打順を入れ替えた。先発はキャリアハイとなる３勝目がかかる金丸夢斗投手がマウンドに上がる。今季はここまで、５試合で２勝２敗、防御率２・２３。阪神は、早