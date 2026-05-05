◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）この日は「クレヨンしんちゃん」とコラボが行われ、試合前にしんのすけとぶりぶりざえもんがセレモニアルピッチを行った。ユニホーム姿でリリーフカーに乗って登場。どちらが投球するか寸劇が繰り広げられ、しんのすけがマウンドへ。捕手を務めたＤｅＮＡ・松尾のミットに向け右投げでワンバウンド投球を披露。「ＤｅＮＡファイヤー」と盛り上げマウンドを後にした。