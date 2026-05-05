◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）ソフトバンクは、不振のために４日の西武戦で今季初めて先発から外れた山川穂高内野手が「６番・一塁」で起用された。前日の試合前練習中には小久保監督と長い時間話し、現状の自己分析を報告していた。２日の楽天戦（みずほペイペイ）で自己ワーストの３１打席ノーヒットを止める６号ソロを放ったが、３日の同カードでは４打数無安打の２三振。４日の西武戦は９回２