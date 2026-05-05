プロ野球・西武の平良海馬投手が5日、右腕の状態に大きな問題がないことをアピールしました。3日のロッテ戦に先発した右腕は、初回36球を投げ終えて緊急降板。試合後には西口文也監督が「力が入らなかった。2、3日は様子を見る」と説明していました。平良投手は5日ソフトバンク戦前に姿を見せ、報道陣の取材に応じました。「(右上腕の感覚は)良くなっている。病院などにも行ったが何も無かった」と、深刻な状態ではないと明かしま