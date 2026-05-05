◆パ・リーグオリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックス・宜保翔内野手が「７番・二塁」で２４年６月１日の中日戦（京セラドーム大阪）以来、２年ぶりにスタメン出場する。４月２９日に育成から支配下へ再登録された２５歳。ファーム・リーグでは２５試合で打率２割９分３厘の成績を残していた。勝てば今季最多の貯金８。先発のジェリーは５度目の先発で来日初勝利を目指す。◇オリックスの先発メンバー１（三