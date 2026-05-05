鹿島アントラーズは5日、2026−27シーズンにメルカリスタジアムで開催する鹿島アントラーズのホームゲームについて、これまで自由席として販売を行ってきたホームサポーターズシートを全席指定席化することを発表した。鹿島は、メルカリスタジアムの南側に位置するホームサポーターズシートが、単なる「試合を観るための座席」ではなく、クラブ創設から30年以上の歴史の中で、世代を超えて受け継がれ、ファンととともに築き上