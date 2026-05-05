元ブラジル代表FWロビーニョの息子であるロビーニョ・ジュニアが、サントスに所属する同僚の同代表FWネイマールを暴行で告発したようだ。4日、ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。事の発端となっているのは、3日に行われた控え選手らによる練習中に発生。激しいトレーニングを行なっていた中で、34歳のネイマールは18歳のロビーニョ・ジュニアにドリブルで抜かれたことに苛立ち、「落ち着け」と声をかけ、挑発したこと