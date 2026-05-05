◇セ・リーグDeNA-広島（2026年5月5日横浜）DeNAは5日、広島戦でアニメ「クレヨンしんちゃん」とのコラボイベントを実施。しんちゃんとぶりぶりざえもんがセレモニアルピッチに登場した。しんちゃんがスタメン発表し、記念グッズも販売。こどもの日の球場を盛り上げた。