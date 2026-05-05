フジテレビ２年目の石渡花菜アナウンサーが１日、フジテレビのアナウンサーＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、宝塚歌劇団の受験を考えていた学生時代を振り返った。アナウンサーの自分史を振り返る企画で、石渡アナは幼い頃はおてんばで「トイレの便器におもちゃをぶち込んでいた」「鯉に挙げる餌を自分が食べていた」「ピアノ教室は当日に辞めた」などと振り返り。小学校では上級生に「おんぶしろ」などと命じて「女王様」と呼ばれ