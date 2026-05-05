かもめんたる岩崎う大（47）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。子どもたちからのクレームを受け止めた。番組ではこどもの日にちなみ、「芸人の親子参観SP」と題し、パンサーの尾形貴弘、う大、AMEMIYAが子どもとともに出演した。う大は東京から福島・会津若松までの乗車券の領収書を提出し、「子どもから不満が出てしまっている家族旅行の領収書となります」と明かした。大悟は「興味深いな