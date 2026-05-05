小学生でも高学年に差し掛かると、「みんな持っている」と言ってスマートフォンを欲しがる光景は多くの家庭で見られます。とはいえ、例えば「iPhoneがいい」と言われると、高額なこともあり、親としては迷ってしまうのではないでしょうか。 本記事では、小学生のスマートフォン保有率の実態や、iPhoneを欲しがる理由、キッズケータイとの違いを踏まえながら、どのように判断すべきかを解説します。