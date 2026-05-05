５日のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第２７回で、看護婦養成所で学ぶ直美（上坂樹里）が学友・りん（見上愛）の母美津（水野美紀）と再会。直美のある行動が視聴者の不安を呼び、「案の定…」と?騒ぎ?が生じる一幕が見られた。養成所の休日、直美はりんの家に招かれる。美津は栃木に住んでいた当時、上京してスリ被害に遭い、直美に助けられていた。りんが美津のいる台所に向かうと、直美は引き留め「料理は私が手伝うから